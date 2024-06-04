Beşiktaş, sportif direktörlük için Morgan De Sanctis'le anlaşmaya yakın Beşiktaş'ın sportif direktörlük görevi için bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Morgan De Sanctis ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

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2023-2024 sezonunu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off'una katılım hakkı sağlayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Takımı başarılı bir isme emanet etmek isteyen siyah-beyazlılarda bir yandan da sportif direktör için çalışma yapılıyor.

Siyah-beyazlıların Morgan De Sanctis'i göreve getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Görüşmeler son aşamada

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis'i göreve getirmek için harekete geçti.

Haberde, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

Salernitana'da görev aldı

Eski kaleci, futbolu bıraktıktan sonra Roma'da menajerlik ve takım müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

47 yaşındaki Futbol adamı son olarak Salernitana'da sportif direktörlük yapmıştı.

De Sanctis Aralık 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.

Galatasaray'ın kalesini korumuştu

Futbolculuk kariyerinde Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco gibi önemli takımlar bulunan Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti.