Beşiktaş - Sporting Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Sporting Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş hazırlık maçında Sporting Charleroi ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları merak ediliyor..

Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Belçika ekibi Sporting Charleroi ile bir hazırlık maçı oynayacak olan siyah beyazlılar taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Beşiktaş son hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar Dünya Kupası ardından lige iyi bir giriş yapmak istiyor.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 22 puan toplayan Beşiktaş ligde 8. sırada yer alıyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık tarihinde deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçının kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın bilgileri..

Beşiktaş - Sporting Charleroi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Sporting Charleroi hazırlık maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Beşiktaş - Sporting Charleroi maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak.