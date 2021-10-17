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    Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi

    Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 13:29
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    Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek.

    SLOVEN HAKEM ATANDI

    İlk 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grupta 0 puanda bulunan siyah beyazlılar, oldukça kritik öneme sahip olan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

    Beşiktaş - Sporting maçının hakemi belli oldu. Dev mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

    Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi #1

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