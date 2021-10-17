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Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi
Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 13:05
- Güncelleme : 17.10.2021 - 13:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek.
SLOVEN HAKEM ATANDI
İlk 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grupta 0 puanda bulunan siyah beyazlılar, oldukça kritik öneme sahip olan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Beşiktaş - Sporting maçının hakemi belli oldu. Dev mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.