Beşiktaş-Sporting maçının hakemi fuhuştan yakalanmıştı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u ağırlayacağı karşılaşmaya atanan FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te bir fuhuş partisinde yakalanmıştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Sporting karşılaşmasını, Sloven Slavko Vincic yönetecek.

Slavko Vincic'in yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda ise Matej Jug oturacak.

Slovak hakem Vincic ile ilgili bazı skandal olaylar da ortaya çıkmıştı...

FUHUŞTAN TUTUKLANMIŞTI

Vincic, 6 ay önce Bosna-Hersek'teki bir fuhuş ve uyuşturucu çetesine yönelik polis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Partiyi düzenlediği ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, yanında 3 kadınla birlikte Drina Nehri'ni yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve Tijana Maksimoviç ismiyle bilinen Tijana Ajfon isimli kadın da gözaltına alınmıştı.

FIFA kokartlı hakem, düzenlenen bu partiye polislerin baskın yapması sonrası gözaltına alınmıştı.

“BEN ORAYA GİTTİĞİMDE NELER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Slavko Vincic, o dönem emniyete verdiği ifadede, "Ben oraya gittiğimde neler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm. Ben orada iş konuşuyordum. Film gibiydi." açıklamalarını yapmıştı.