Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk kez yenildi

Haber Merkezi
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.
İÇ SAHADA İLK YENİLGİ
Dolmabahçe'de bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.
ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET
Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
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