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Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk kez yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’de bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.