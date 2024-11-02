Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk kez yenildi
Haber Merkezi

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.

İÇ SAHADA İLK YENİLGİ

Dolmabahçe'de bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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Emre Çalışkan
Editor