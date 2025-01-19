Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçın 3’ünde berabere kaldı

İHA

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Geçtiğimiz hafta yine evinde oynadığı maçta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyeti pekiştirme şansını değerlendiremedi.

SON 4 LİG MAÇINDA 3 BERABERLİK

Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki son 4 müsabakanın 3’ünden de beraberlikle ayrılmış oldu.

Alanyaspor ve Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor’a ise gol atamadan sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu süreçteki tek 3 puan ise geçtiğimiz hafta Bodrum FK’ya karşıydı.