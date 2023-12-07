Beşiktaş, Süper Lig'de yeni stadında Fenerbahçe'ye yenilmedi!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.
Siyah-beyazlıların bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.
Beşiktaş, mağlubiyet yüzü görmedi
Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Siyah-beyazlılar, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.
Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle:
7 Mayıs 2017
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
25 Şubat 2018
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1
25 Şubat 2019
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3
19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
8 Mayıs 2022
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
2 Ekim 2022
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda kazanmıştı
Öte yandan 2016'da hizmete açılan yeni stadyumda Fenerbahçe, Süper Lig dışında 1 galibiyet elde etti.
5 Şubat 2017 tarihinde Dolmabahçe'de oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sarı-lacivertliler rakibini Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup ederek elemeyi başarmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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