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Beşiktaş, taktik ve kondisyon idmanı yaptı

Beşiktaş, taktik ve kondisyon idmanı yaptı Beşiktaş, Süper Lig’de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.