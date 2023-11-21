Beşiktaş, taktik ve kondisyon idmanı yaptı

AA
Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman çift kale maçla sona erdi
Kondisyon ve taktik antrenmanı yapan futbolcular, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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