İHA
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.
Derbide takımlarını destekleyecek siyah-beyazlı taraftarlar, ilk olarak Dolmabahçe'de toplandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI, ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE
Taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 16.30 sıralarında otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti.
Taraftarları taşıyan 30 otobüs, mücadelenin oynanacağı stadyuma ulaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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