Beşiktaş taraftarı, Ankaragücü deplasmanında yer alacak! Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü maçında deplasman tribününde yerlerini alabilecek.

DHA

Uzun bir süredir Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki maçlarda deplasman takımının seyircisinin maça girmesine izin verilmezken, bu hafta Süper Lig'de oynanacak mücadelede Beşiktaşlı taraftarlar stadyumda yerini alabilecek.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler.

İki takım uzlaşma sağladı

Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı.

Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

"Beşiktaş taraftarlarını görmek istiyoruz"

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada, şunları demişti:

Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)