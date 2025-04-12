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Haber Merkezi

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Eski başkanlardan Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi.

Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

YUMRUK ATILDI

Yamantürk'ün Arat'ı elleriyle ittiği görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat’a yumruk attı.

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TATİL EDİLDİ

Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

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TARAFTARLAR YORUMLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara mikrofon uzattı.

Beşiktaşlı futbolseverler, Dolmabahçe Stadyumu'nun önünde gerçekleşen kavga hakkında görüşlerini belirtti.