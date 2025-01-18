Beşiktaş taraftarı, Joao Mario ve Al Musrati'yi ıslıkladı
Haber Merkezi

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. Maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise Beşiktaş taraftarından çarpıcı bir hareket geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario ve Al Musrati'ye tepki gösterdi.

TRİBÜNLER, MARIO'YU ISLIKLADI

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Portekizli isim, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.

Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

MARIO'DAN SONRA MUSRATI'YE DE TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, 82. dakikada ise yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Al Musrati'ye de tepki gösterdi.

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Emre Çalışkan
Editor