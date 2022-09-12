Beşiktaş taraftarı Josef maskesi taktı

Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Josef maskesi takarak futbolcularına destekte bulundular.

Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ve Başakşehir Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

Tribünlerde Josef maskesi

Maç öncesi Beşiktaş tribünleri Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar 33 yaşındaki oyuncularına son yaşadığı olaylardan ötürü destek olmak için Josef maskesi ile tribünlerde yerlerini aldı.

Ünlü futbolcu Dele Alli de takım arkadaşının maskesini takan isimler arasındaydı.

Neler yaşanmıştı

Geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarı ayırmak için müdahelede bulunan Josef, hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü.

Bu kararın haksız olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'de kendini güvende hissetmediğini ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

12 numara Josef

Maç öncesi oyuncuların ismi anons edilirken stat hoparlörlerinden taraftar numarası olan 12 numarının Josef de Souza için anons edildiği görüldü.