Beşiktaş taraftarı, oyuncularını ikinci yarı öncesi tribüne çağırdı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım Adana Demirspor, 2-0'lık skorla önde tamamladı.
FUTBOLCULAR, ÖZÜR DİLEDİ
Beşiktaş'ın ilk yarıyı geride kapatmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.
Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.
Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış