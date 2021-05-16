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Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı'da kutladı
Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 00:01
- Güncelleme : 16.05.2021 - 00:07
Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Bu skorla siyah-beyazlı ekip 2020-21 sezonu şampiyonu oldu. Maçın ardından Beşiktaş taraftarı büyük sevinç yaşadı.
ÇARŞI'DA KUTLAMA YAPILDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi.
Beşiktaş Çarşı’da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı.
Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı'da kutladı İZLE