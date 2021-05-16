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    Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı'da kutladı

    Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı'da kutladı

    Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 00:01
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 00:07
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    Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

    Bu skorla siyah-beyazlı ekip 2020-21 sezonu şampiyonu oldu. Maçın ardından Beşiktaş taraftarı büyük sevinç yaşadı.

    ÇARŞI'DA KUTLAMA YAPILDI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi.

    Beşiktaş Çarşı’da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı.

    Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı'da kutladı İZLE

    Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Çarşı da kutladı #1

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