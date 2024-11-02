Beşiktaş taraftarı sessiz yürüyüş yaptı

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, taraftarlar müsabaka öncesinde sessiz yürüyüş yaptı.

Etkinliğe Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek ile farklı şehirlerde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin üyeleri de katıldı.

"MİLYONCA TARAFTARIMIZIN İÇİNDE FIRTINALAR KOPUYOR"

Yürüyüşte bir konuşma yapan Asbaşkan Mete Vardar, şu şekilde konuştu:

Taraftarlarımızın yürüyüşüne eşlik ediyoruz. Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz.

PANKART AÇILDI

Beşiktaş Çarşısı önünde başlayan ve Dolmabahçe'de sona eren yürüyüşe katılan siyah-beyazlı taraftarlar, 'Kenetlendik' yazılı pankart taşıdı.