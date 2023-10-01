Beşiktaş: Taraftarımıza silah çekilmesi kabul edilemez

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun girişinde, siyah-beyazlı taraftarlar ile polis memurları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma arbedeye dönüşünce bir polis memurunun silahını çektiği ve şidet uygulandığı iddia edildi.

Yaşanan olay sonrası Beşiktai Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan tepki açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



Taraftarlarımıza Konya’da uygulanan şiddet kabul edilemez

Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.



Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.