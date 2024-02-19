Beşiktaş taraftarından 72 gün sonra formasına kavuşan Vincent Aboubakar'a tepki Beşiktaş taraftarı, Konyaspor'la oynanan Süper Lig maçında uzun bir aranın ardında takıma göre dönen yıldız isim Vincent Aboubakar'ı ıslıkladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'a da oyuna girdikleri sırada tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 siyah-beyazlılar lehine sonuçlandı. Maçta goller; 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu müsabakanın ikinci yarısında ise siyah-beyazlı taraftarlar üç futbolcuya tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı ıslıkladı

Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada daha önce kadro dışı bırakılan sonrasında ise affedilen Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.

Beşiktaş'ta bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.

Beşiktaş taraftarı daha sonra ise 86. dakikada Ernest Muçi yerine oyuna dahil olan Salih Uçan'a da tepki gösterdi.

Aboubakar 72 gün sonra oynadı

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu ve formasını giydi.

11 Aralık 2023 tarihinde kadro dışı bırakıldığı açıklanan daha sonra ise Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve burada sol uyluğundan sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçıyla sahalara döndü

Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe’ye 3-1 kaybedilen maçta forma giymişti.