Beşiktaş taraftarından Chamberlain isyanı: Nasıl oynamaz Beşiktaş'ta 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Oxlade-Chamberlain'in ilk 11'de görev yapmaması taraftarların tepkisini çekti.

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Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisine yedek başlayıp ikinci yarı başında oyuna giren, sonra da şık bir vuruşla beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain taraftarın gözdesi olma yolunda ilerliyor.

Siyah-beyazlı futbolseverler sosyal medyada İngiliz yıldız methiyeler dizerken mutlaka ilk 11'e monte edilmesi görüşünde birleştiler. "Bu adamın yedek oturması kesinlikle hata", "Elimizde Chamberlain var kullanamıyoruz", "Oyuna girer girmez farkını gösteriyor. Gerekirse kanatta oynasın ama mutlaka 11 başlasın" yorumları yapıldı.

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de sadece 363 dakika görev alırken 2 gollük katkı sağladı.

Öz eleştirisi de takdir topladı

Öte yandan, Chamberlain'in maç sonu yaptığı "Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Gereksiz yerlerde top kayıpları yaptık." özeleştirisi de Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı.