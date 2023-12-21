Beşiktaş taraftarından Daniel Amartey'e protesto!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarından ise Beşiktaş taraftarını kızdıran bir olay yaşandı.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde Efecan Karaca'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Oğuz Aydın topu yerden içeriye çevirdi.
Ön direkteki Daniel Amartey'in ayağından sekip kaleye yönelen topa Yusuf Özdemir dar açıdan sol ayağıyla vurdu.
Kaleci Mert Günok'un bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.
Tribünler ıslıkladı
Yaşanan bu pozisyonun ardından ise siyah-beyazlı takımımın taraftarları, Beşiktaşlı futbolcu Amartey'e tepki gösterdi.
Alanyaspor'un attığı golde hata yapan 29 yaşındaki oyuncu tribünler tarafından top ayağına geldiğinde ıslıklandı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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