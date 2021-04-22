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    Beşiktaş taraftarından Demba Ba'ya destek

    Beşiktaş taraftarından Demba Ba'ya destek

    Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Twitter'da kapak fotoğrafını imalı bir fotoğrafla değiştiren Demba Ba'ya, Beşiktaş taraftarı destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:46
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    Gece saatlerinde Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşanmıştı. İstanbul ekibi, deneyimli oyuncu Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

    Ayrılığın ardından Demba Ba, Twitter hesabında kapak fotoğrafını değiştirmişti. Kapak fotoğrafını ağzı kilitli bir adam tasviri ile değiştiren Demba Ba herkesi şaşırttı.

    Beşiktaş taraftarından Demba Ba ya destek #1

    TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

    Demba Ba'nın yaptığı değişiklik sonrası Twitter'da taraftarlardan destek gecikmedi. Beşiktaş taraftarı "#telleverythingdembaba" etiketi ile desteklerini belirtti.

    Taraftarlar, "Korkma Demba Ba, arkadandayız biz. Her şeyi söyle Demba Ba, Beşiktaş taraftarı arkanda" paylaşımlarında bulundu.

    Beşiktaş taraftarından Demba Ba ya destek #2

    Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Beşiktaş taraftarından Demba Ba ya destek #3

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