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    Beşiktaş taraftarından dikkat çeken koreografi

    Beşiktaş taraftarından dikkat çeken koreografi

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maç öncesi siyah-beyazlı taraftarların koreografisi izleyicilerin dikkatini çekti.
    • 08.05.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 19:23
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    Siyah-beyazlı taraftarların Fenerbahçe derbisi öncesi yaptıkları koreografi dikkat çekti.

    Yıllar sonra gelen koreograi

    Yıllardır maç öncesi sadece pankart hazırlayan Çarşı grubunun hazırladığı koreografide "Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara ve Forza Beşiktaş" ifadeleri yer aldı.

    İşte derbideki koreografi:

    Beşiktaş taraftarından dikkat çeken koreografi #1


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