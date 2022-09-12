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    Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na büyük tepki

    Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.
    • 12.09.2022 - 21:13
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    Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na büyük tepki

    Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru, genç teknik adam için, "Yere yatsana, yere yatsana. Emre Belözoğlu, yere yatsana" tezahüratları yaptı.

    Sarı kart gördü

    Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında itirazlarının ardından hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu na büyük tepki #1


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