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- Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi
Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi
Süper Lig'in 8. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçına sahne oluyor. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerde takımlarına destekte bulundular.
- 02.10.2022 - 19:43
- Güncelleme : 02.10.2022 - 19:47
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe. Dev derbi öncesinde satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükenmişti.
Beşiktaş taraftarının beklediği büyük maç geldi çattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maça adeta akın etti.
Taraftar maça akın etti
Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan siyah-beyazlılar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.
Tribünlerde kadın ve çocuk taraftarların yoğunluğu dikkat çekti.