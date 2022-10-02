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    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi

    Süper Lig'in 8. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçına sahne oluyor. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerde takımlarına destekte bulundular.
    • 02.10.2022 - 19:43
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 19:47
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Fenerbahçe. Dev derbi öncesinde satışa sunulan biletler dakikalar içerisinde tükenmişti.

    Beşiktaş taraftarının beklediği büyük maç geldi çattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maça adeta akın etti.

    Taraftar maça akın etti

    Maç öncesi taraftarlar, stadı neredeyse tamamen doldurdu. Maç başlamadan yerini alan siyah-beyazlılar tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

    Tribünlerde kadın ve çocuk taraftarların yoğunluğu dikkat çekti.

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #1

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #2

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #3

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #4

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #5

    Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi #6


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