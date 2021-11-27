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    Beşiktaş taraftarından takıma tepki

    Beşiktaş taraftarından takıma tepki

    Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasında 64. dakikada skor 3-0’a gelince siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları ıslıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 21:19
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    Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor’u konuk ederken, karşılaşmanın 64. dakikasında Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi önünde 3-0 öne geçti.

    Bu golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Giresunsporlu futbolcuları alkışlarken, Beşiktaşlı futbolculara ise büyük tepki gösterdi.

    TARAFTARDAN TEPKİ

    Golün ardından santranın yapılmasıyla birlikte tribünler, siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarken, bazı taraftarlar da, protesto edenlere tepki gösterdi.

    Maçın başından itibaren mücadeleyi saha kenarında izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, protestoların ardından kulübeye geçerek koltuğuna oturdu.

    Beşiktaş taraftarından takıma tepki #1

    "SERGEN BURAYA, HESAP VER TARAFTARA"

    Maçın ardından taraftarlar Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı. Taraftarlar maç sonu, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahürat yaptı.

    Beşiktaş taraftarından takıma tepki #2

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