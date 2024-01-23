Beşiktaş taraftarından protesto! Hasan Arat transferler nerede? Beşiktaş taraftarı, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın ardından futbolcular ve yönetime tepki gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, "Hasan Arat transferler nerede?" tezahüratı yaptı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Dolmabahçe'de oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı.

Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

Beşiktaş, sahasında 5. kez puan kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

Dolmabahçe'de çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

"Hasan Arat transferler nerede?"

Bu karşılaşmanın ardından ise taraftarlardan yönetime ve oyunculara tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.

Transfer vaatleri vermişti

3 Aralık tarihinde Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçilmişti.

Seçim süreci boyunca projelerinden bahseden Hasan Arat, transfer konusunda iş birliği yaptığını ifade etmişti.

Arat; Paris Saint-Germain, Chelsea ve Al Nassr kulüpleriyle oyuncu transferlerinde öncelik için anlaşma sağlamıştı.