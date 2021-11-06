- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş taraftarından protesto hazırlığı
Beşiktaş taraftarından protesto hazırlığı
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın 1 gün ileri alınmamasından dolayı alkışlarla TFF'yi protesto edecek.
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 14:55
Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor.
Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu.
ALKIŞIN ARDINDAN TEZAHÜRAT
Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar" tezahüratının yapılacağı belirtildi.