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    Beşiktaş taraftarından protesto hazırlığı

    Beşiktaşlı taraftarlar, maçın 1 gün ileri alınmamasından dolayı alkışlarla TFF'yi protesto edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 14:55
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    Beşiktaş taraftarından protesto hazırlığı

    Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor.

    Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu.

    ALKIŞIN ARDINDAN TEZAHÜRAT

    Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar" tezahüratının yapılacağı belirtildi.

    Beşiktaş taraftarından protesto hazırlığı #1

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