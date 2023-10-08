Beşiktaş taraftarından protesto! Sessiz kaldılar Beşiktaş taraftarı İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında sessiz kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takıma sırtına dönerek maçı izlemedi.

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Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Park'ta oynanan maçın ilk dakikalarında ise siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını protesto etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

5 dakika sessiz kaldılar

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı.

Aboubakar alkışlandı

Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.

Başkan Çebi maça gelmedi

Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti.

Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.