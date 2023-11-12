Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisi

İHA
Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.
Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti.
Büyük bir destek verdiler
Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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