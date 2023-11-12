Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisi Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisinde bulundu.

İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti.

Büyük bir destek verdiler

Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)