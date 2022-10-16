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    Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael ve Dele Alli'ye tepki

    Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael ve Dele Alli'ye tepki

    Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael ve İngiliz yıldız Dele Alli'ye tepki gösterdi.
    • 16.10.2022 - 22:07
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 22:29
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    Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi.

    Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi.

    "Ismael istifa"

    Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.

    Öte yandan futbolseverler maçın son dakikalarında ise "Valerien Ismael istifa" diyerek Fransız teknik adamı istifaya davet etti. Sosyal medyadaki taraftarlar da Şenol Güneş'in göreve gelmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu.

    Dolmabahçe'deki seyircilerin birçoğunun Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunması ise dikkat çekti.

    Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael ve Dele Alli ye tepki #1

    Dele Alli de ıslıklandı

    Beşiktaş taraftarının tepkisinin ardından oyuncu değişikliği geldi. Maçın 68. dakikasında Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı ve yerine Cenk Tosun girdi.

    Salih Uçan da yerini Gedson Fernandes'e bıraktı. Siyah-beyazlı takımda oyuna giren Cenk Tosun üç dakika sonra fileleri havalandırdı.


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