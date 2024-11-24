Beşiktaş taraftarından yönetime olay tepki! İstifa

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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabaka 6 gole sahne oldu.

Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibi Göztepe'ye 4-2'lik skorla yenildi.

Bu sonuçla Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ

Göztepe'nin maçta öne geçtiği 82. dakikadan itibaren ise Beşiktaş taraftarından olay bir tepki geldi.

Tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Ayrıca, bazı Beşiktaşlı futbolcular da yuhalandı.