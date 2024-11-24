Beşiktaş taraftarından yönetime olay tepki! İstifa

Haber Merkezi
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabaka 6 gole sahne oldu.
Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibi Göztepe'ye 4-2'lik skorla yenildi.
Bu sonuçla Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ
Göztepe'nin maçta öne geçtiği 82. dakikadan itibaren ise Beşiktaş taraftarından olay bir tepki geldi.
Tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Ayrıca, bazı Beşiktaşlı futbolcular da yuhalandı.
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