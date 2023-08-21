Beşiktaş taraftarından yönetime tepki! Beşiktaş taraftarları, Pendikspor karşısında 1-1 biten mücadele sonrası yönetime istifa çağrısı yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ligde sezona deplasmandaki Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taraftarlarının beklentisini karşılayamadı ve 2 puan kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Omar Colley'in kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ancak 90+2. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı vuruşu kazanan Pendikspor'da Oscar Romero 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin etti.

Saha karıştı

Pendikspor kalesinin arkasında yer alan Beşiktaş taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler sonrası kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Erdem Canpolat'ın tepki göstermesinin ardından saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcuları Pendikspor ceza sahası önünde tartıştı. Gerginlik büyümeden önlenirken, hakem Onur Bulut ve Mert Günok'a sarı kart gösterdi.

Yönetim istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un golünün ardından bir müddet "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı futbolseverler, daha önce de transferlerin gecikmesi üzerine yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.