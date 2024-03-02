Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran Semih Kılıçsoy gerçeği Yakaladığı çıkışla Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Semih Kılıçsoy, şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay dönemlerinde fazla forma şansı bulamayan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor... 18 yaşındaki futbolcu, büyük çıkış yakaladıktan sonra Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Semih Kılıçsoy, bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 24 mücadelede 10 gol atıp 1 asist yaptı.

Siyah-beyazlı takımın 18 yaşındaki golcüsü, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.

Fransızlar ve Almanlar peşinde

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes, Semih Kılıçsoy için somut bir adım attı. İki kulübün temsilcileri, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçına gözlemci gönderdi. Fransızların ve Almanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Kara Kartal'ın, A Millî Takım'a da göz kırpan yıldız futbolcunun bonservis bedelini geçtiğimiz günlerde belirlediği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulübün Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro isteyeceği belirtilmişti.

Öte yandan Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, dün gazetecilere verdiği demeçte Semih Kılıçsoy'la ilgili bir gerçeği açıkladı. Aybaba, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüştüğünü ve İtalyan hocanın Semih'i yakından takip ettiğini bildirdi.

"Çok şımartmayalım"

Aybaba, Semih Kılıçsoy için yaptığı değerlendirmede, "18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok. Ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım. Onu biz donatıyoruz. İngilizce dersleri alıyor, styling bulduk, diksiyon dersi alıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ise 18 yaşındaki golcü hakkında dün yaptığı açıklamada, "Semih’i mümkün olduğu kader elimizde tutmak istiyoruz. Biz Türk’üz ama dünya takımı olacağız. Altyapıdan birkaç Semih yetiştirip, oyuncu satarak alttan gelenlerin önünü açmak istiyoruz. Semih bizim rol modelimiz. Her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz" sözlerini sarf etti.

Transferi son anda engellendi

Öte yandan Beşiktaş'ın genç golcüsüyle ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Skorer'de yer alan habere göre Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u sezon başında kiralık olarak göndermeyi düşündü.

Semih Kılıçsoy'un sezon başında kiralık olarak gitmek üzere olduğu ve bu transferin son anda engellendiği de gelen bilgiler arasında. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Türkiye'de en fazla konuşulan isimlerin başında gelecek.