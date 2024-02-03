Beşiktaş taraftarını sevindirecek haber: Aboubakar antrenmanlara başladı Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, tedavi süreciyle beraber saha çalışmalarına başladı. Oyuncunun istekli hali, teknik ekibi memnun etti.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bireysel çalışmalara başladı

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar da tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

2 hafta sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli oyuncunun erkenden sahaya inmesi herkesi şaşırttı. Beşiktaş Kulübü, Afrika Uluslar Kupası dönüşü sonrası Aboubakar’ın adale sakatlığı bulunduğunu açıklamıştı.