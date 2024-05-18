Beşiktaş taraftarının ıslıkladığı Aboubakar, aylar sonra gol attı

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan Vincent Aboubakar, maçın 71. dakikasında Semih Kılıçsoy’un yerine oyuna dahil oldu.
Islıkları alkışladı
Beşiktaşlı taraftarlar, performansından mennun olmadıkları Aboubakar’ı oyuna girerken ıslıklayarak protesto etti. Kamerunlu oyuncu da taraftarları alkışlayarak tepki gösterdi.
Penaltıdan ağları sarstı
Vincent Aboubakar, mücadelenin 90+7. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2’ye getirdi.
Aylar sonra gol attı
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 33 müsabakada forma giyen 32 yaşındaki santrfor, 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Aboubakar son olarak İstanbulspor'la 8 Ekim 2023 tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Süper Lig maçında gol atmıştı.
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