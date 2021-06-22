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    Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’ın evinde toplandı

    Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’ın evinde toplandı

    Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrası göreve devam etmeme kararı alan Sergen Yalçın'ın evine giderek, teknik adamı kararından döndürmeye çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 13:22
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    Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma çıkmaması ve iki kupalı teknik adamın, yönetimle yola devam etmeme kararı alması, Beşiktaş taraftarlarında şok etkisi yarattı.

    Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’ın evinde toplandı #1

    Rıdvan Dilmen, başarılı teknik adamın Beşiktaş'ta göreve devam etmeyeceğini açıklarken; siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

    Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı - İZLE

    SERGEN YALÇIN'IN KAPISINDA TOPLANDILAR

    Sergen Yalçın’ın devam etmeyeceği haberini alır almaz harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden toplanma kararı aldı.

    Sergen Yalçın'ın yönetimle yaşadığı sorunu protesto etmek ve başarılı teknik adama destek çıkmak için evinin önünde toplanan taraftarlar, sosyal medya üzerinden harekete geçti. Beşiktaşlı futbolseverler, öğle saatlerinde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki evinin önünde buluştu. Taraftarlar, evin önünde Sergen Yalçın'ı devam etmeme kararından vazgeçirmeye çalıştı.

    Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’ın evinde toplandı #2

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