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- Beşiktaş taraftarlarının Abdullah Avcı'ya protestosu
Beşiktaş taraftarlarının Abdullah Avcı'ya protestosu
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının oynandığı Vodafone Park, maçın başında taraftarların "Paranın kö..ği Abdullah Avcı" tezahüratlarına sahne oldu.
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 19:19
- Güncelleme : 06.11.2021 - 19:37
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmanın henüz ilk dakikaları oynanırken Beşiktaş taraftarının tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya yönelik hakaret içeren tezahüratları maça damga vurdu.
"PARANIN K..Ğİ ABDULLAH AVCI"
Avcı ile Beşiktaş kulübü arasındaki tazminat konusuna gönderme yapan Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başında, "Paranın k...ği Abdullah Avcı, Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratları yaptı.