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    Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 08:37
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    Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, bu sezonki ilk kupa maçına çıkıyor...

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Maç A Sport'dan canlı yayınlanacak.

    Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar, Gökhan Töre kadroda yer almadı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin Destanoğlu
    Necip Uysal
    Vida
    Montero
    N'Sakala
    Dorukhan Toköz
    Kartal Kayra
    Oğuzhan Özyakup
    Hasic
    Güven Yalçın
    Larin

    Tarsus İY

    Barış Türkmen
    Onur Şirin
    Ferhat Duman
    Abdussamed Karnuçu
    Nurullah Kaya
    Atilla Yıldırım
    Şahin Şafakoğlu
    Furkan Özcan
    Asım Hamzaçebi
    Sefa Durmuş
    Samet Eker

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