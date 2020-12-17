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- Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 08:37
Beşiktaş, bu sezonki ilk kupa maçına çıkıyor...
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Maç A Sport'dan canlı yayınlanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar, Gökhan Töre kadroda yer almadı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Vida
Montero
N'Sakala
Dorukhan Toköz
Kartal Kayra
Oğuzhan Özyakup
Hasic
Güven Yalçın
Larin
Tarsus İY
Barış Türkmen
Onur Şirin
Ferhat Duman
Abdussamed Karnuçu
Nurullah Kaya
Atilla Yıldırım
Şahin Şafakoğlu
Furkan Özcan
Asım Hamzaçebi
Sefa Durmuş
Samet Eker