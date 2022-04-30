Beşiktaş tazminat ödedi, Abdullah Avcı Trabzon'u şampiyon yaptı

Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, sezon başında eski takımı Beşiktaş'tan 20 milyon 12 bin lira tazminat kazanmıştı.

Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı, bilindiği üzere bordo-mavili takımdan önce Beşiktaş'ı çalıştırmış ancak tecrübeli adam sezon ortasında takımdan gönderilmişti.

Beşiktaş tazminat ödedi

Sözleşmeyi tek taraflı fesheden siyah-beyazlılar sezon başında Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin lira ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Böylece Beşiktaş yönetimi bu sezon da Avcı'ya Trabzonspor dışında ödeme yapan bir başka takım olmuş oldu.

Tazminatı aldı Trabzon'u şampiyon yaptı

Deneyimli teknik adam Trabzonspor'u şampiyon yaparak hem ilk şampiyonluğunu kazandı hem de 38 yıldır süren kupa hasretini sona erdirdi.