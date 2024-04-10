Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncular, bayramlaşma töreninde buluştu Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

İHA

Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde buluştu.

Takım içerisinde yapılan bayramlaşma töreninde Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu.

Gençler, büyüklere ikramda bulundu

Genç futbolculardan Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, takım içerisinde büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)