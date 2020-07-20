Beşiktaş tesislerindeki hırsız yakalandı

Beşiktaş'ta Vida, bir süredir tesislerde cüzdanından para eksildiğini fark edince konuyu kaptanlara taşıdı. Hırvat stoperin odasına gizli kamera yerleştirilmesi üzerine, tesislerdeki hırsız yakalandı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde şaşkına çeviren bir olay yaşandı...

Bir süredir odasında cüzdanındaki paranın eksildiğini gözlemleyen Domagoj Vida, bu durumu kaptan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Necip Uysal'a iletti. Benzer şikayetleri başka isimlerden de aldığını belirten kaptan Burak Yılmaz ise duruma müdahale etti.

ODASINA GİZLİ KAMERA KOYDULAR

Kaptan, Hırvat stoperin odasına, futbolcuların bilgisi dahilinde gizli kamera yerleştirilmesini istedi.

İdmana katılan Domagoj Vida, çalışmanın sona ermesinin ardından odasına geri döndüğünde ise cüzdanından yine para eksildiğini fark etti ve kamera görüntüleri izlenmeye başlandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından tesislerde bir çalışanın Hırvat savunmacının cüzdanından para çaldığı ortaya çıkarken, konsantrasyonun bozulmaması amacıyla derbi öncesi bu şahısla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Maçın ardından ise kulüp, söz konusu çalışanla tüm ilişkisini kesti.