Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırladı.
21. dakikada Onur Bulut ve 42. dakikada Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan temsilcimiz 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı.
Karşılaşmadaki son golü ise siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti.
Genç futbolcu 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Rövanş haftaya Arnavutluk'ta
Bu maçın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Beşiktaş rakibini eleyerek 3. tura kalması durumunda Zeljeznicar (Bosna Hersek) - Neftçi Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.