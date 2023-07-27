Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Tirana'yı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırladı. 21. dakikada Onur Bulut ve 42. dakikada Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan temsilcimiz 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmadaki son golü ise siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti. Genç futbolcu 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş haftaya Arnavutluk'ta Bu maçın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. Beşiktaş rakibini eleyerek 3. tura kalması durumunda Zeljeznicar (Bosna Hersek) - Neftçi Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.