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    Beşiktaş-Trabzonspor - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 20:11
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    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Trabzonspor

    46' Trabzonspor'da Edgar Ie yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

    44' Gol... Beşiktaş 1-1 Trabzonspor (Montero K.K)

    42' Edgar'ın uzun oynadığı top savunma arkasına gitti, Ekuban'ın hareketlendiği topa Ersin ceza alanına terk ederek müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

    39' Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Djaniny'nin ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

    36' Trabzonspor atağında Flavio'nun sağ kanattan yaptığı ortada Djaniny'nin ayağı fazla kalkınca hakem faulü verdi.

    30' Trabzonspor atağında Djaniny sağ çaprazdan vurdu Montero'dan seken top Vida'da kaldı.

    29' Gol... Beşiktaş 1-0 Trabzonspor (Aboubakar)

    24' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny sol kanattan hareketlendi içeriye çevirdi top savunmadan geri döndü.

    16' Djaniny topu ceza sahasına kadar getirdi, ara pasında topla buluşan Lewis Baker, Ersin'i geçemedi.

    10' Ghezzal'ın ceza alanına havalandırdığı top Mensah'ın önünde kaldı onun vuruşunda top savunmadan döndü.

    5' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan çizigiye inen Ekuban içeriye çevirdi savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

    1' Maç başladı.

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'u yenerek haftayı lider kapatmak istiyor.

    Son olarak Süper Kupa'yı kazanan bordo-mavililerin hedefi ise İstanbul'dan 3 puanla dönüp üst sıralara tırmanmak.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan kritik karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz. Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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