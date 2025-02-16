Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 57. galibiyetini aldı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1’le geçti.
İki takım, bu müsabakayla tarihlerinde 141. kez karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibi, galibiyet sayısını 57’ye çıkarırken, Karadeniz temsilcisi ise 48’de kaldı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 gol attı.
BEŞİKTAŞ LİGDE 39. KEZ KAZANDI
Beşiktaş ile Trabzonspor, ligde ise 104. kez rakip oldu. Siyah-beyazlı takımın galibiyetlerdeki üstünlüğü 39'a yükseldi.
28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş’ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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