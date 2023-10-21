Beşiktaş, Trabzonspor karşısında farka gitti!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi maçına sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Beşiktaş, 6-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş, 6 golle kazandı
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.
Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi.
Trabzonspor, 5 kez yenildi
Bu galibiyetle birlikte ligde 4. kez kazanan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
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