Beşiktaş, Trabzonspor karşısında farka gitti! Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 6-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

ensonhaber.com Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi maçına sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Beşiktaş, 6-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş, 6 golle kazandı Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi. Trabzonspor, 5 kez yenildi Bu galibiyetle birlikte ligde 4. kez kazanan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek