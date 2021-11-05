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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK TS maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK TS maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 12. hafta maçında ezeli rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor, 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...