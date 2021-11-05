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- Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK TS maçı muhtemel 11'ler
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK TS maçı muhtemel 11'ler
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 15:49
Süper Lig 2021-2022 sezonunun 12. hafta maçında yılın 4. derbisi oynanacak.
Ligde 20 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitiren Beşiktaş, derbiyi kazanarak moral bulmak istiyor. Lider Trabzonspor ise rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta dev maç öncesi Valentin Rosier, Michy Batshuayi ile Can Bozdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Fırtına'da ise sezonu kapattığı belirtilen Gervinho, takımını yalnız bırakacak.
Siyah beyazlı ve bordo mavili taraftarlar, Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK TS maçı muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Trabzonspor maçı, 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak derbi, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı 12. hafta mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny