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    Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

    Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 12:03
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    Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

    İlk yarısı biten Süper Lig'de maçlar ara verilmeden devam ediyor.

    TFF, 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duturdu.

    HAFTANIN MAÇI HALİL UMUT MELER'İN

    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Diğer maçları yönetecek hakemler:

    Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen

    Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

    Başakşehir - Hatayspor: Cüneyt Çakır

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi #1

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