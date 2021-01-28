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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 11:49
- Güncelleme : 28.01.2021 - 12:03
İlk yarısı biten Süper Lig'de maçlar ara verilmeden devam ediyor.
TFF, 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duturdu.
HAFTANIN MAÇI HALİL UMUT MELER'İN
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Diğer maçları yönetecek hakemler:
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan
Başakşehir - Hatayspor: Cüneyt Çakır