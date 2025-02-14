Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 ŞUBAT CUMA

20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam

15 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

16 ŞUBAT PAZAR

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol

16.00 Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük

ensonhaber icon
Ercan Ertan
Muhabir