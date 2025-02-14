Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
14 ŞUBAT CUMA
20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
15 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol
16.00 Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış