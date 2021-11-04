Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Milli aradan önce oynanacak son haftada sonucu en çok merak edilen maç, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi.

İstanbul'da oynanacak derbinin hakemi Erkan Özdamar oldu.

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Süper Lig'de tecrübe kazanan Özdamar, aynı zamanda Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır