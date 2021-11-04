Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.468
-1.80%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

    Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 12. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Milli aradan önce oynanacak son haftada sonucu en çok merak edilen maç, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi.

    İstanbul'da oynanacak derbinin hakemi Erkan Özdamar oldu.

    Zumba hocası Erkan Özdamar İZLE


    ZUMBA HOCASI

    Süper Lig'de tecrübe kazanan Özdamar, aynı zamanda  Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar #1

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:

    Yarın

    20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

    20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

    6 Kasım Cumartesi

    13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

    16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

    19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

    7 Kasım Pazar

    13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

    16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir