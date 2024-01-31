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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idman sürdürdü.